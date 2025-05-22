В Иркутске Nissan Juke превратили в карету

В Иркутске автомобиль Nissan Juke продают за полтора миллиона рублей. Но только машину обновили до вида свадебной кареты. Такое объявление опубликовали на одном из сервисов продажи автомобилей.
Продаётся карета для прогулок, для предоставления услуг по аренде свадебного кортежа. Есть готовая клиентская база. Машина в отличном состоянии, — уточнил продавец автомобиля.
Как известно КП-Иркутск из объявления о продаже, машина 2011 года выпуска и с того периода принадлежала только двум владельцам. Внутри есть мини-бар. Теперь уже свадебная белая карета имеет левый руль и передний привод. Также у кареты маленький пробег, хотя ей уже пользуются 14 лет. И это приятный бонус к такой стоимости.