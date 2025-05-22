В Иркутске Nissan Juke превратили в карету

Как известно КП-Иркутск из объявления о продаже, машина 2011 года выпуска и с того периода принадлежала только двум владельцам. Внутри есть мини-бар. Теперь уже свадебная белая карета имеет левый руль и передний привод. Также у кареты маленький пробег, хотя ей уже пользуются 14 лет. И это приятный бонус к такой стоимости.