Стали известны точные признаки прослушки телефона

Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил Никита Новиков, возглавляющий направление по анализу угроз и кибербезопасности в компании-интеграторе ИТ-решений. Специалист обратил внимание, что тревожными сигналами могут выступать чрезмерный нагрев аппарата в режиме ожидания, резкое снижение заряда батареи и необъяснимый рост объёма передаваемых данных.