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Стали известны точные признаки прослушки телефона

Один из главных признаков компрометации вашего смартфона — его аномальное поведение без участия пользователя.

Один из главных признаков компрометации вашего смартфона — его аномальное поведение без участия пользователя.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил Никита Новиков, возглавляющий направление по анализу угроз и кибербезопасности в компании-интеграторе ИТ-решений. Специалист обратил внимание, что тревожными сигналами могут выступать чрезмерный нагрев аппарата в режиме ожидания, резкое снижение заряда батареи и необъяснимый рост объёма передаваемых данных.

Эти симптомы часто указывают на скрытую активность вредоносных программ, включая несанкционированную передачу информации на внешние ресурсы.

Для проверки настроек переадресации Новиков рекомендует использовать USSD-запросы:

*#21# — отображение текущих параметров переадресации;

##002# — для сброса всех переадресаций.

Эксперт отметил, что данные команды поддерживаются большинством операторов связи. Дополнительно стоит изучить статистику вызовов и сетевых подключений через личный кабинет абонента: регулярные сессии передачи данных в ночное время или при неактивном экране требуют повышенного внимания.

Антивирусные программы, по словам специалиста, остаются действенным инструментом против распознанных угроз, особенно при своевременном обновлении баз данных и использовании технологий поведенческого мониторинга. Подозрение должны вызывать приложения без графического интерфейса, загруженные вне официальных магазинов или запрашивающие избыточные разрешения — доступ к геоданным, мультимедийным модулям и системным функциям.

Отдельно Новиков предупредил, что зловредные алгоритмы могут маскироваться под системные процессы, оставаясь невидимыми для пользователя. Тревожными признаками также считаются самопроизвольная активация экрана или микрофона и фоновый запуск неизвестных служб. В подобных ситуациях целесообразно использовать узкоспециализированные детекторы шпионского ПО, однако полная перепрошивка устройства с обновлением учётных данных остаётся самым надёжным решением.

Для снижения рисков эксперты советуют придерживаться базовых правил. Использовать исключительно официальные приложения из проверенных источников, збегать установки APK-файлов, воздерживаться от подключения к открытым Wi-Fi сетям, а также ограничивать физический доступ посторонних к гаджету.

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