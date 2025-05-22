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24 мая в Братске ограничат продажу алкоголя

В субботу, 24 мая, в Братске ограничат розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением в школах города последних звонков. Дату власти Братска установили ещё в феврале. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Запрет на продажу алкогольных напитков в магазинах будет действовать 24 мая с 8:00 до 23:00. Таково требование соответствующего областного закона, принятого в 2011 году. Нормативный акт устанавливает даты, когда на территории региона вводятся ограничения на продажу спиртных напитков. Ограничение распространяется как на крепкие алкогольные напитки, так и на пиво, пивные напитки, сидр и так далее.

Исключение делается лишь для организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов). Здесь в субботу алкоголь можно продавать и покупать.