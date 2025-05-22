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Омская область закупает тесты на выявление африканской чумы свиней

Около 15 тысяч диагностических наборов должно поступить в регион до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Партию теста на выявление африканской чумы свиней получит Омская область до конца года. Регион заказал около 15 тысяч диагностических наборов. Согласно договору, тест-системы будут поставлять с конца мая до конца декабря. Доставка и хранение тестов возложены на «Центр ветеринарного обеспечения» Омской области.

Как отметили в Минсельхозе России, объём поставок для нашего региона ниже, чем в других субъектах, где тестов заказали в разы больше.

Напомним, вспышка заболевания африканской чумой свиней зафиксирована под Омском в 2022 году. Тогда пришлось уничтожить 678 голов свиней. Фермерам из резервного фонда выплатили компенсации.

Заболевание представляет серьёзную опасность из-за быстрого распространения и высокой степени заражения независимо от сезона.

С 2022 года крупных вспышек заболевания в Омской области не фиксировали. Однако, специалисты Роспортебнадзора регулярно останавливают партии свинины, которые пытаются ввести из заграницы.