Омская область закупает тесты на выявление африканской чумы свиней

Партию теста на выявление африканской чумы свиней получит Омская область до конца года. Регион заказал около 15 тысяч диагностических наборов. Согласно договору, тест-системы будут поставлять с конца мая до конца декабря. Доставка и хранение тестов возложены на «Центр ветеринарного обеспечения» Омской области.