Омская область закупает тесты на выявление африканской чумы свиней

Партию теста на выявление африканской чумы свиней получит Омская область до конца года. Регион заказал около 15 тысяч диагностических наборов. Согласно договору, тест-системы будут поставлять с конца мая до конца декабря. Доставка и хранение тестов возложены на «Центр ветеринарного обеспечения» Омской области.
Как отметили в Минсельхозе России, объём поставок для нашего региона ниже, чем в других субъектах, где тестов заказали в разы больше.
Напомним, вспышка заболевания африканской чумой свиней зафиксирована под Омском в 2022 году. Тогда пришлось уничтожить 678 голов свиней. Фермерам из резервного фонда выплатили компенсации.
Заболевание представляет серьёзную опасность из-за быстрого распространения и высокой степени заражения независимо от сезона.
С 2022 года крупных вспышек заболевания в Омской области не фиксировали. Однако, специалисты Роспортебнадзора регулярно останавливают партии свинины, которые пытаются ввести из заграницы.