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Мэр Москвы сообщил об уничтожении ещё девяти беспилотников

Собянин в трёх новых сообщениях проинформировал об уничтожении соответственно одного, пяти и трёх вражеских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России обезвредили ещё девять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следовавших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее, ночью 22 мая, он написал о по меньшей мере 17 дронах, которые удалось сбить на подлёте к российской столице.

В трёх новых сообщениях в своём Telegram-канале глава города проинформировал об уничтожении соответственно одного, пяти и трёх вражеских беспилотников.

22 мая в ночное время также появилась информация об отражении воздушной атаки в Тульской области. После этого в столице региона зафиксировали падение фрагментов дронов.