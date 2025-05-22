Мэр Москвы сообщил об уничтожении ещё девяти беспилотников

Вооружённые силы России обезвредили ещё девять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следовавших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее, ночью 22 мая, он написал о по меньшей мере 17 дронах, которые удалось сбить на подлёте к российской столице.
В трёх новых сообщениях в своём Telegram-канале глава города проинформировал об уничтожении соответственно одного, пяти и трёх вражеских беспилотников.
22 мая в ночное время также появилась информация об отражении воздушной атаки в Тульской области. После этого в столице региона зафиксировали падение фрагментов дронов.