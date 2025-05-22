Ушел из жизни прославленный омский хоккеист Шевелев

На 85-году жизни скончался прославленный омский хоккеист Виктор Шевелев. Об утрате вчера, 21 мая, сообщила пресс-служба «Авангарда». Виктор Шевелев являлся последним игроком из состава омского «Спартака» 1959 года, именно он забил первую шайбу в высшей лиге.
«Виктор Шевелев был настоящей звездой советского хоккея в 60-е годы, грозой вратарей. На него ходили болельщики и долго вспоминали его красивую игру», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».
Помимо омского «Спартака», Шевелев играл за омский «Аэрофлот», челябинский «Трактор», горьковское «Торпедо» и везде входил в число лучших бомбардиров. Во время игры за «Спартак» по итогам трех чемпионатов становился лучшим снайпером команды: 1960/61 — 17 шайб, 1962/63 — 27 шайб, 1963/64 — 26 шайб. В сезоне 1962/63 вошел в число лучших нападающих чемпионата. В том же сезоне стал единственным игроком в команде, забросившим за одну игру три шайбы, оформив хет-трики в матчах со «Спартаком» (Ленинград) и «Даугавой» (Рига). Входит в клуб ста лучших бомбардиров отечественного хоккея.
После завершения карьеры игрока Виктор Шевелев перешел на тренерскую работу. Тренировал команды в Якутске, Мирном, Айхале, Горьком, Нефтеюганске.
ХК «Авангард» и редакция приносит глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.