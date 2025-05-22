Ушел из жизни прославленный омский хоккеист Шевелев

Помимо омского «Спартака», Шевелев играл за омский «Аэрофлот», челябинский «Трактор», горьковское «Торпедо» и везде входил в число лучших бомбардиров. Во время игры за «Спартак» по итогам трех чемпионатов становился лучшим снайпером команды: 1960/61 — 17 шайб, 1962/63 — 27 шайб, 1963/64 — 26 шайб. В сезоне 1962/63 вошел в число лучших нападающих чемпионата. В том же сезоне стал единственным игроком в команде, забросившим за одну игру три шайбы, оформив хет-трики в матчах со «Спартаком» (Ленинград) и «Даугавой» (Рига). Входит в клуб ста лучших бомбардиров отечественного хоккея.