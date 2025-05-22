Безопасность на первом месте: Россиян научили правильно мыть окна в многоэтажках

Мытьё окон в многоэтажных домах требует особого подхода к безопасности. Директор по маркетингу клининговой компании «Домовёнок» Эрвин Меметов в беседе с Life.ru подчеркнул, что приступать к работе нужно только при полной уверенности в собственной защищённости, а в сомнительных ситуациях лучше доверить процесс профессионалам.