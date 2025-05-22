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Эксперты указали ставшие наиболее опасными любимые у россиян восточные курорты

Статистика страховых случаев свидетельствует, что российские отдыхающие чаще всего обращаются за медицинской помощью на популярных курортных направлениях.

Статистика страховых случаев свидетельствует, что российские отдыхающие чаще всего обращаются за медицинской помощью на популярных курортных направлениях. Подробнее об этом aif.ru рассказали в туристических агентствах.

«…В тройку входят Египет, Турция, Таиланд. Эти страны лидируют по общему количеству обращений по страховкам», — сообщил aif.ru представитель туристического бизнеса.

Как указали в издании, основными причинами являются острые заболевания и травмы, приобретенные в результате активного проведения досуга.

Особенно травмоопасными оказываются экстремальные развлечения — управление водным транспортом, мотоциклами и велосипедами. Значительную долю обращений составляют последствия разрушительных явлений природы и дорожные происшествия с туристическими автобусами.

Эксперты страхового рынка советуют путешественникам, планирующим активный отдых, приобретать полисы с увеличенным лимитом страховой ответственности до 100 тысяч долларов.

Заявления специалистов подтверждаются и регулярными сообщениями в СМИ об инцидентах в популярных восточных курортах. Ранее стало известно, что в египетском Шарм-эль-Шейхе приехавшую на отдых россиянку сбил катер.