Эксперты указали ставшие наиболее опасными любимые у россиян восточные курорты

Статистика страховых случаев свидетельствует, что российские отдыхающие чаще всего обращаются за медицинской помощью на популярных курортных направлениях. Подробнее об этом aif.ru рассказали в туристических агентствах.
«…В тройку входят Египет, Турция, Таиланд. Эти страны лидируют по общему количеству обращений по страховкам», — сообщил aif.ru представитель туристического бизнеса.
Как указали в издании, основными причинами являются острые заболевания и травмы, приобретенные в результате активного проведения досуга.
Особенно травмоопасными оказываются экстремальные развлечения — управление водным транспортом, мотоциклами и велосипедами. Значительную долю обращений составляют последствия разрушительных явлений природы и дорожные происшествия с туристическими автобусами.
Эксперты страхового рынка советуют путешественникам, планирующим активный отдых, приобретать полисы с увеличенным лимитом страховой ответственности до 100 тысяч долларов.
Заявления специалистов подтверждаются и регулярными сообщениями в СМИ об инцидентах в популярных восточных курортах. Ранее стало известно, что в египетском Шарм-эль-Шейхе приехавшую на отдых россиянку сбил катер.