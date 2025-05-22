Ким Чен Ын раскритиковал спуск нового эсминца на воду, закончившийся аварией

— Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом, — говорится в сообщении.