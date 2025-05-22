Ким Чен Ын раскритиковал спуск нового эсминца на воду, закончившийся аварией

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын стал свидетелем неудачного спуска на воду нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн, произошедшего в среду, 21 мая, в Чхонджине.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что из-за ошибки ответственного руководства и неосторожности спусковая каретка сошла со стапеля преждевременно, в результате чего эсминец получил повреждения.
Ким Чен Ын назвал случившееся «недопустимой серьезной аварией и преступлением» и потребовал восстановить корабль к июньскому пленуму Центрального комитета партии, подчеркнув, что этот вопрос связан с «авторитетом государства».
— Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом, — говорится в сообщении.
Он также предупредил, что на пленуме будут рассмотрены ошибки «безответственных руководящих работников отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхонджинской судостроительной верфи».
16 мая Ким Чен Ын посетил авиаполк, входящий в состав первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где провел инспекцию боевых учений ВВС.