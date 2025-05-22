Бастрыкин хочет закрепить национальную идею в Конституции

В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Такое предложение высказал глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его мнению, эта идея должна быть сформулирована исходя из перечня традиционных ценностей.
Глава СК напомнил, какие понятия относятся к традиционным ценностям в Российской Федерации. Это целый ряд категорий, среди которых патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы.
«Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — цитирует Бастрыкина ТАСС.
Глава СК указал также на необходимость противодействия деструктивным и экстремистским течениям и организациям, которые стремятся подчинить своему влиянию в первую очередь молодежь.
Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей», в котором перечислено все, что относится к таковым в России.
Ранее Путин высказался о западных ценностях и сравнил их с мутацией коронавируса.