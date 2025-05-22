Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $110 тысяч

Этот рост произошёл после периода относительной стагнации в начале апреля, когда курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов. Тогда падение было связано с общим снижением фондовых индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения масштабных торговых пошлин. Однако последующее смягчение риторики американского политика и объявление о паузе в реализации этих планов вновь запустили восходящий тренд на крипторынке.