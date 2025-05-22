Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав предпринимателей

Сегодня, 22 мая, с 12:00 до 13:00 в прокуратуре Пермского края пройдет «прямая линия» по вопросам защиты прав предпринимателей.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в связи с непредоставлением мер государственной и муниципальной поддержи, нарушением сроков оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам и иными нарушениями. Звонки по телефону 8 (342) 233−56−53 будет принимать прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Светлана Тиунова.
Поступившая информация послужит поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.