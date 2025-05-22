Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав предпринимателей

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в связи с непредоставлением мер государственной и муниципальной поддержи, нарушением сроков оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам и иными нарушениями. Звонки по телефону 8 (342) 233−56−53 будет принимать прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Светлана Тиунова.