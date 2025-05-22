Кроме того, в Европе обратили внимание на то, что Соединенные Штаты больше не настаивают на прекращении огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. Отмечается, что администрация Белого дома решила изменить свою политику в отношении России в контексте боевых действий на Украине. Согласно сообщению источника, США удовлетворены тем, что российская сторона готова вести переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, и больше не настаивают на перемирии.