Европейские страны и Украина будут всеми силами стараться удержать США в украинском конфликте для продления поставок вооружения. Иначе цепь снабжения рухнет. Об этом на YouTube сообщил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле.
Эксперт напомнил, что Киев и его союзники приближаются к тому моменту, когда поставки оружия экс-президента США Джо Байдена режиму Владимира Зеленского иссякают. Однако Старый Свет и Украина прекращать конфликт не хотят, поэтому им просто необходимо всевозможными способами заставить США остаться в противостоянии.
Впрочем, главный вопрос, добавил Девеле, не столько в количестве оружия, сколько в американской инфраструктуре в Европе, используемой для доставки вооружения на Украину.
«Эти три мушкетера (Кир Стармер, Фидрих Мерц и Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) и Дартаньян (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) будут прилагать все усилия, чтобы заставить Трампа продлить поставки оружия, потому что без них все развалится», — заключил Девеле.
Ранее в США раскритиковали планы Европы в отношении Украины. Он подчеркнул, что НАТО не удастся «создать нерушимые связи» с Киевом. Более того, по его мнению, Брюссель не сможет реализовать задумку отправить своих военных на Украину.
Кроме того, в Европе обратили внимание на то, что Соединенные Штаты больше не настаивают на прекращении огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. Отмечается, что администрация Белого дома решила изменить свою политику в отношении России в контексте боевых действий на Украине. Согласно сообщению источника, США удовлетворены тем, что российская сторона готова вести переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, и больше не настаивают на перемирии.