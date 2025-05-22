Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня

«Действительно, в феврале уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4 процента от рабочей силы, но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3 процента», — сказала она.