В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 21−23 градуса тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 — плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.