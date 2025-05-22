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В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 21−23 градуса тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 — плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.