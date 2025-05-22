В Омске ищут родственников потерявших память бабушки

В телеграм-канале «ЧП Омск» опубликовано сообщение о потерявшей память пенсионерке. Сообщается, что пожилая женщина сидит в магазине «Бристоль» на остановке «Диспетчерская» по улице Володарского.
Кто она и откуда, бабушка не помнит. Единственное, что она смогла сообщить о себе: у нее есть сын, которого зовут Бауржан, и живет она в доме № 21. На улицу пенсионерка вышла босиком.
Отметим, что в ориентировках, опубликованных в пабликах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», на момент подготовки публикации запроса на поиск похожей бабушки нет. Просим всех, кто узнал пенсионерку, сообщить об этом ее родственникам, в полицию, поисковым отрядам или в редакцию.
Ранее мы писали, что в Омской области четвертые сутки продолжаются поиски школьницы Милены Акентьевой.