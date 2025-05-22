Автобус № 51 в Перми изменит маршрут из-за перекрытия Компроса

Автобусы, следующие по маршруту № 51, изменят схему движения на время перекрытия дороги в Перми, сообщили в Департаменте транспорта.
Из-за перекрытия участка Комсомольского проспекта 22 мая с 22:00 до 00:00 автобусы № 51 в направлении Перми I перенаправят по улицам Луначарского и Сибирской.
Рейсы будут останавливаться на пунктах «Дворец творчества юных», «Улица Ленина» и «Театральный сад». 23 мая транспорт вернётся к прежнему маршруту.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в общественном транспорте пассажиропоток снизился более чем на миллион человек. В первом квартале 2025 автобусами и трамваями воспользовались 57 миллионов пермяков. А самым популярным способом оплаты проезда по-прежнему остаётся оплата картой.