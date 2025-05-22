Автобус № 51 в Перми изменит маршрут из-за перекрытия Компроса

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в общественном транспорте пассажиропоток снизился более чем на миллион человек. В первом квартале 2025 автобусами и трамваями воспользовались 57 миллионов пермяков. А самым популярным способом оплаты проезда по-прежнему остаётся оплата картой.