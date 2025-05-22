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Автобус № 51 в Перми изменит маршрут из-за перекрытия Компроса

Изменения будут действовать вечером 22 мая.

Источник: Аргументы и факты

Автобусы, следующие по маршруту № 51, изменят схему движения на время перекрытия дороги в Перми, сообщили в Департаменте транспорта.

Из-за перекрытия участка Комсомольского проспекта 22 мая с 22:00 до 00:00 автобусы № 51 в направлении Перми I перенаправят по улицам Луначарского и Сибирской.

Рейсы будут останавливаться на пунктах «Дворец творчества юных», «Улица Ленина» и «Театральный сад». 23 мая транспорт вернётся к прежнему маршруту.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в общественном транспорте пассажиропоток снизился более чем на миллион человек. В первом квартале 2025 автобусами и трамваями воспользовались 57 миллионов пермяков. А самым популярным способом оплаты проезда по-прежнему остаётся оплата картой.