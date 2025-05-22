В российских регионах вводят KPI по рождаемости

«Суммарный коэффициент рождаемости … вошел в перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов… Применяться он будет начиная со следующего года — в 2026 году будет оцениваться работа губернаторов за 2025 год», — заявила Голикова в разговоре с «Экспертом».