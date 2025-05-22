Стало известно, когда в России ждать прироста молодежи

К 2030 году в России ожидается существенное увеличение численности молодого населения в возрасте 15−29 лет, тогда как количество граждан 30−35 лет, напротив, сократится на 2,8 млн человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с «Экспертом».
«По прогнозу Росстата, до 2030 года ожидается значительный прирост — на 2,6 млн человек, или на 11,6%, — молодежи в возрасте 15−29 лет. Одновременно с этим к 2030 году когорта молодежи 30−35 лет уменьшится на 2,8 млн человек, или на 27,4%», — сказала она.
Как подчеркнула вице-премьер, с 2020 года Россия добилась значительного сокращения безработицы среди молодежи: показатели снизились более чем вдвое — с 10,7% до 5,2% для возрастной категории 15−29 лет и с 17,3% до 8,5% для группы 15−24 года.
При этом Голикова отметила отсутствие достоверных статистических данных, которые могли бы подтвердить предположения о том, что молодые люди постоянно меняют работу.
Ранее Голикова сообщила, что перенос суммы маткапитала на второго ребенка нужно оценивать рационально.