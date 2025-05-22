Стало известно, когда в России ждать прироста молодежи

«По прогнозу Росстата, до 2030 года ожидается значительный прирост — на 2,6 млн человек, или на 11,6%, — молодежи в возрасте 15−29 лет. Одновременно с этим к 2030 году когорта молодежи 30−35 лет уменьшится на 2,8 млн человек, или на 27,4%», — сказала она.