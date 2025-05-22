Выплаты от 300 тысяч за рождение третьего ребенка ввели 23 региона

Голикова также уточнила, что 21 субъект РФ развивает систему кратковременного присмотра и ухода, а также институт социальных нянь для студенческих, многодетных и других семей, нуждающихся в поддержке. По ее словам, еще 18 регионов компенсируют не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей. Также, по информации вице-премьера, 13 регионов участвуют в проекте по финансированию части стоимости арендного жилья при рождении ребенка до достижения им трех лет: не менее 50% для первого ребенка и не менее 75% для второго и последующих.