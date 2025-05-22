Выплаты от 300 тысяч за рождение третьего ребенка ввели 23 региона

В восьми регионах РФ увеличили выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
В 23 российских регионах с 2025 года введены единовременные выплаты в размере от 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.
«Единовременные выплаты от 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье ввели 23 региона», — заявила Татьяна Голикова в беседе с «Экспертом». Кроме того, в восьми регионах увеличена выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка — теперь она составляет до одного миллиона рублей вместо прежних 450 тысяч.
Голикова также уточнила, что 21 субъект РФ развивает систему кратковременного присмотра и ухода, а также институт социальных нянь для студенческих, многодетных и других семей, нуждающихся в поддержке. По ее словам, еще 18 регионов компенсируют не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей. Также, по информации вице-премьера, 13 регионов участвуют в проекте по финансированию части стоимости арендного жилья при рождении ребенка до достижения им трех лет: не менее 50% для первого ребенка и не менее 75% для второго и последующих.
Голикова добавила, что восемь регионов направляют ресурсы на создание групп кратковременного пребывания, комнат матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей на базе вузов. По ее словам, столь разнообразные подходы к стимулированию рождаемости позволят к концу года оценить эффективность различных демографических мер.