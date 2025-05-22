В Иркутской области ученые придумали план спасения ольхонской полевки

На Байкале стартовала масштабная программа по сохранению ольхонской полёвки — единственного наземного млекопитающего, которое встречается исключительно в Прибайкальском нацпарке. Этот редкий вид, занесённый в Красную книгу Иркутской области, стремительно исчезает из-за изменения климата и деятельности человека. Об этом сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье».
— Её колонии на острове Ольхон и в Тажеранской степи можно «по пальцам пересчитать», и год от года ситуация ухудшается из-за изменений климата и антропогенного влияния: это вынуждены констатировать научные сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которые каждый год отслеживают места обитания зверьков и всерьёз беспокоятся о его полном исчезновении, — поделились специалисты.
Программа рассчитана на шесть лет и включает несколько важных направлений. Специалисты планируют искусственно увеличить численность животных с последующим возвращением их в естественную среду. Параллельно на юге Ольхона создадут специальную инфраструктуру с экологическими тропами и охраняемыми территориями. Отдельное внимание уделят просвещению гидов и местных жителей о важности сохранения хрупкой экосистемы.
Особенность ольхонской полёвки — её полная зависимость от каменистого ландшафта. Между плитами камней зверьки устраивают убежища и хранят запасы корма на зиму. Уничтожение этих укрытий ставит под угрозу само существование вида.