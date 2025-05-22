В Иркутской области ученые придумали план спасения ольхонской полевки

— Её колонии на острове Ольхон и в Тажеранской степи можно «по пальцам пересчитать», и год от года ситуация ухудшается из-за изменений климата и антропогенного влияния: это вынуждены констатировать научные сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которые каждый год отслеживают места обитания зверьков и всерьёз беспокоятся о его полном исчезновении, — поделились специалисты.