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Сегодня вечером автобус № 51 немного сменит маршрут

В четверг, 22 мая, с 22:00 до 00:00 автобус № 51 в направлении станции Пермь I пойдет в объезд по улицам Луначарского и Сибирской.

В четверг, 22 мая, с 22:00 до 00:00 автобус № 51 в направлении станции Пермь I пойдет в объезд по улицам Луначарского и Сибирской.

Ограничения связаны с перекрытием участка Комсомольского проспекта, поясняют в городском дептрансе.