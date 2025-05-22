Сегодня вечером автобус № 51 немного сменит маршрут

В четверг, 22 мая, с 22:00 до 00:00 автобус № 51 в направлении станции Пермь I пойдет в объезд по улицам Луначарского и Сибирской.
Ограничения связаны с перекрытием участка Комсомольского проспекта, поясняют в городском дептрансе.
В четверг, 22 мая, с 22:00 до 00:00 автобус № 51 в направлении станции Пермь I пойдет в объезд по улицам Луначарского и Сибирской.
В четверг, 22 мая, с 22:00 до 00:00 автобус № 51 в направлении станции Пермь I пойдет в объезд по улицам Луначарского и Сибирской.
Ограничения связаны с перекрытием участка Комсомольского проспекта, поясняют в городском дептрансе.