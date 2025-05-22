Платформа «Россия — страна возможностей» отмечает семилетний юбилей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. За 7 лет существования участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей» стали жители 89 регионов РФ и 150 стран мира, сообщили в пресс-службе платформы.
Платформа «Россия — страна возможностей» 22 мая отмечает 7-летний юбилей с момента своего создания.
«Платформа “Россия — страна возможностей”, созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает 7-летие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только», — говорится в пресс-релизе.
Там отметили, что за время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие.
«Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов — мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности — мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас — это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны. От всей души благодарю команду и участников президентской платформы за труд, креатив и желание работать на благо Отечества», — приводит пресс-служба слова гендиректора платформы Андрея Бетина.
В организации обратили внимание на то, что в других странах никогда не существовало аналогичного проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов.
«Неслучайно кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, сформированным на проектах платформы “Россия — страна возможностей”. Так, по механике конкурса управленцев “Лидеры России” в Азербайджане уже несколько лет подряд проводится конкурс “Юкселиш”, а в Абхазии в этом году состоялся конкурс “Команда Абхазии”, — пояснили в пресс-службе.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Владимира Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.