Платформа «Россия — страна возможностей» отмечает семилетний юбилей

«Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов — мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности — мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас — это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны. От всей души благодарю команду и участников президентской платформы за труд, креатив и желание работать на благо Отечества», — приводит пресс-служба слова гендиректора платформы Андрея Бетина.