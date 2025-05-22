В Самарскую поликлинику № 3 поставлены 5 аппаратов для мониторинга сердечного ритма

Для улучшения медицинского обслуживания Самарской городской поликлиники № 3 в рамках программы «Активная долгая жизнь» поступило пять новых приборов для суточного мониторинга сердечной деятельности методом Холтера.
Эти устройства помогают врачам выявить проблемы с сердцем, регистрируя работу органа непрерывно целые сутки.
Мониторирование помогает обнаружить заболевания, такие как сбои сердечного ритма, блокада проводимости и другие опасные состояния, часто протекающие бессимптомно. Это важно для раннего выявления болезней и предотвращения осложнений.
Главный врач клиники Александр Максимов пояснил, что аппарат подключается пациенту с использованием специальных датчиков, собирающих важные сведения о работе сердца.
Анализ полученных результатов даёт возможность подобрать каждому больному подходящее лечение, будь то медикаменты или дополнительные исследования.
Назначают процедуру пациентам, жалующимся на затруднения дыхания, частые перебои или ускоренное биение сердца.
Эта модернизация медицинских учреждений входит в число приоритетных задач государственной программы, инициированной Президентом Владимиром Путиным. Всего в регионе в нынешнем году планируют поставить около 812 современных медицинских устройств.
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