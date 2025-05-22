Голикова объяснила, почему в России снизилась рождаемость

По словам зампреда, количество женщин детородного возраста стабильно уменьшается, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2046 года. За последние два десятилетия, как в России, так и во всем мире, произошли изменения в возрастной структуре рождаемости: молодое поколение предпочитает сначала добиться профессиональных успехов и обеспечить финансовую независимость, а лишь затем принимать решение о рождении детей.