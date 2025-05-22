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Голикова объяснила, почему в России снизилась рождаемость

Основной причиной снижения рождаемости в России стала трансформация половозрастной структуры населения. Это результат процессов, происходивших в предыдущие десятилетия, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова сообщила, что за последние 20 лет изменилась возрастная модель рождаемости.

Основной причиной снижения рождаемости в России стала трансформация половозрастной структуры населения. Это результат процессов, происходивших в предыдущие десятилетия, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«С 2016 года рождаемость вновь начала снижаться. На это повлияло множество факторов, главный из которых — изменение половозрастной структуры населения как последствие предыдущих десятилетий», — заявила Голикова в беседе с «Экспертом».

По словам зампреда, количество женщин детородного возраста стабильно уменьшается, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2046 года. За последние два десятилетия, как в России, так и во всем мире, произошли изменения в возрастной структуре рождаемости: молодое поколение предпочитает сначала добиться профессиональных успехов и обеспечить финансовую независимость, а лишь затем принимать решение о рождении детей.

Голикова также рассказала, что в российских субъектах федерации вводятся ключевые показатели эффективности (KPI) по уровню рождаемости для оценки работы губернаторов. Политик отметила, что суммарный коэффициент рождаемости впервые включен в перечень основных критериев, по которым будет производиться оценка деятельности руководителей регионов.