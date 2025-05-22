Топ-5 главных новостей в Молдове 22 мая 2025: Жителей Молдовы ждет жара до +25 градусов; что на самом деле стоит за политическим делом против башкана Гагаузии Гуцул; как власти Молдовы нашли внутреннего врага — наш

Главные новости в Молдове на утро четверга, 22 мая 2025:
1. Арест Евгении Гуцул — это не просто месть женщине, которую любит народ Гагаузии, это желание уничтожить автономию и подчинить регион: Что на самом деле стоит за политическим делом против башкана.
2. Лето пришло на 10 дней раньше: Жителей Молдовы ждет жара до +25 градусов.
3. Нынешние власти Молдовы успешно нашли внутреннего врага — наше славное прошлое: Зачем минобраз упорно отстаивает принудительный показ скандального фильма «Сибирь на костях».
4. Трое задержанных по делу о зверском убийстве жены бизнесмена на Чеканах в Кишиневе отрицают свою вину: Новые подробности громкого дела.
5. Сгоревшей в Кишиневе мансарды по документам в проекте не существует: Юрист мэрии в Дурлештах сообщила шокирующие подробности.
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Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.
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