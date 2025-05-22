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В Башкирии пасмурная и дождливая погода сохранится до конца недели

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, пасмурные и дождливые дни сохранятся еще несколько дней.

Так, 22 мая, ночью и днем прогремят грозы, местами ожидаются ливни. Ветер в этот день будет южного направления. Столбики термометров днем поднимутся максимум +20 градусов.

В пятницу, 23 мая, характер погоды не изменится. Преобладающим будет северный ветер, который днем станет порывистым. К концу недели ожидается похолодание: ночью столбики термометров опустятся до +5…+10, дневная температура составит +14…+19 градусов.

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