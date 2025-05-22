Сам себе враг: как знаки зодиака разрушают собственную жизнь

Недостатки есть у каждого знака зодиака, но если одни раздражают окружающих, то другие вредят непосредственно самому человеку. Таролог Аделина Панина рассказала «Вечерней Москве», над чем стоит поработать представителям каждого знака зодиака, чтобы жизнь заиграла новыми красками.
Овен.
Вы убеждены, что зарабатываете недостаточно денег, что ваша работа недостаточно престижна, а ваш диплом бесполезен. Вы не отдаете себе должное, вследствие чего вы работаете не покладая рук. И это повод для гордости, но в то же время это лишает вас возможности наслаждаться радостями жизни и чувством уверенности в себе.
Телец.
Общество промыло вам мозги, заставив поверить в то, что существует график, которому вы должны следовать. Но на самом деле ничего страшного, если вы еще не замужем, если вы не получили высшее образование, если вы еще не живете в собственном доме. У вас еще есть время все уладить. Вам не нужно торопиться во взрослую жизнь.
Близнецы.
Все считают вас взрослым, но вы себя таковым не ощущаете. Вам кажется, что вы все еще маленький ребенок, который пытается понять, куда ему двигаться в жизни. Но если честно, вы понятия не имеете, куда идти. Вы просто шли напролом, притворялись. И это нормально. Вы находитесь в процессе поиска себя — как и все остальные люди на этой планете.
Рак.
Вы придаете слишком большое значение любви. Вы думаете, что если вы до сих пор одиноки или ваши отношения рушатся, то жизнь не имеет смысла. Но в вашей жизни есть множество других сфер, в которых вы преуспеваете. Перестаньте обращать внимание на ту ее часть, которая еще не сложилась.
Лев.
Вы возлагаете большие надежды на себя и на окружающих вас людей. Именно поэтому вы окружаете себя такими успешными людьми. Но поскольку все ваши друзья добиваются таких успехов, иногда вам кажется, что вы отстаете. Помните, что у каждого свой путь. Вы совершенно разные люди с совершенно разными целями.
Ясновидящая Кажетта назвала три знака зодиака, которым нельзя доверять тайны.
Дева.
Вы тонете в своих негативных мыслях. Вместо того чтобы подбадривать и вознаграждать себя, когда вы достигаете чего-то значительного, вы тратите время на то, чтобы критиковать себя за каждую мелочь. Вы сами себе враг, а не друг. А вам нужен друг.
Весы.
Ваша жизнь идет не совсем так, как вы планировали в молодости, и это вас пугает. Но сбиться с курса — это не всегда плохо. Это может быть лучшим, что когда-либо случалось с вами. Жизнь непредсказуема. Вы не можете спланировать каждый шаг. Вы должны научиться принимать это.
Скорпион.
Вам кажется, что вы разрушаете все хорошее, что преподносит вам жизнь, но это совсем не так. Отношения заканчиваются, семьи распадаются, с работы увольняют. То, что вы сталкиваетесь с неудачами, не означает, что вы являетесь причиной их возникновения. Иногда это случайность. Иногда это неизбежно.
Стрелец.
Вы окружаете себя не теми людьми, которые заставляют вас чувствовать, что вы недостаточно хороши, что вы их недостойны. Вы должны избавиться от этих токсичных людей, даже если вас связывает долгая история. Даже если вы их любите. Вы должны сделать то, что лучше для вашего собственного ментального здоровья.
Козерог.
Возможно, ваши родители хотели, чтобы вы пошли учиться на другую специальность. Может быть, ваши друзья говорят вам, что вы никогда не добьетесь успеха. Может быть, на работе вы занимаетесь не совсем тем, чем хотите. В конце концов вы должны помнить, что не можете угодить всем. Некоторые люди никогда вас не поймут. Но вы должны продолжать.
Водолей.
Вы нередко чувствуете, что предаете себя. Вы еще не совсем там, где хотите быть, и боитесь, что застрянете в этом месте навсегда. Но помните, что немного забуксовать — это нормально. Чтобы достичь своей мечты, нужно время. Вы не можете просто щелкнуть пальцами и добиться успеха. Вы должны сохранять терпение.
Рыбы.
Вас одолевает ностальгия, вам кажется, что в вашей жизни царит беспорядок, потому что с возрастом жизнь становится гораздо более сложной. Вы не так часто видитесь с друзьями, как в юности. Вы не так много спите. Вы не чувствуете себя таким же энергичным, как в молодости. Но это часть взросления. Вы не неудачник, вы такой же, как и остальные взрослые.