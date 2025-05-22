Сам себе враг: как знаки зодиака разрушают собственную жизнь

Вас одолевает ностальгия, вам кажется, что в вашей жизни царит беспорядок, потому что с возрастом жизнь становится гораздо более сложной. Вы не так часто видитесь с друзьями, как в юности. Вы не так много спите. Вы не чувствуете себя таким же энергичным, как в молодости. Но это часть взросления. Вы не неудачник, вы такой же, как и остальные взрослые.