В центре Челябинска отремонтируют старинный особняк, сейчас он в аварийном состоянии

Первый владелец дома Алексей Агров много лет работал челябинской городской управе. В 1864 году он составил один из проектных планов Челябинска Следующий хозяин, Иван Кузнецов был преуспевающим купцом и занимался общественной деятельностью. Его несколько раз избирали в городскую думу.