В центре Челябинска отремонтируют старинный особняк, сейчас он в аварийном состоянии

В Челябинске планируют восстановить старинный Дом Агрова — Кузнецова. Это здание на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Сейчас оно в аварийном состоянии. Крыша, деревянные перекрытия и стены стремительно разрушаются.
Проект реставрации дома одобрили в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия. По плану, рабочие должны будут разобрать ветхие конструкции, укрепить фундамент, заново построить четырехскатную крышу. Затем займутся восстановлением фасадов. Их исторический облик постараются сохранить.
Неизвестно, как более века назад выглядели интерьеры здания. Поэтому внутренние помещения решили оформить в нейтральном стиле, но добавить фигурные деревянные наличники на дверях и окнах.
Так здание должно будет выглядеть после реставрации. Иллюстрация: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
— Проект реставрации направлен на сохранение архитектурной идентичности дома при его приспособлении под современное использование, — рассказали в Госкомитете.
Эксперты называют здание уникальным памятником. Дом был построен в 1880-х годах и оформлен в духе популярной тогда эклектики. На фасадах красовались деревянные наличники с резными растительными мотивами и пилястрами, похожими на элементы ионического ордера.
Первый владелец дома Алексей Агров много лет работал челябинской городской управе. В 1864 году он составил один из проектных планов Челябинска Следующий хозяин, Иван Кузнецов был преуспевающим купцом и занимался общественной деятельностью. Его несколько раз избирали в городскую думу.