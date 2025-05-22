В Тулунском районе нашли двух виновников лесных пожаров

В Тулунском районе установили причины двух майских лесных пожаров, в которых виноваты местные жители. Оба случая — результат халатного отношения к правилам пожарной безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
Первый пожар вспыхнул 20 мая возле села Азей. Как выяснилось, 37-летний мужчина, выпасая скот, бросил не потушенную сигарету. Увидев, как загорелась сухая трава, он просто уехал, не попытавшись потушить пламя. В результате огонь охватил 15 гектаров леса.
— В километре от населенного пункта Целинные земли 4 мая загорелся лес. Дознаватели МЧС России установили, что 34-летний местный житель на берегу реки оставил непотушенный костёр. Ветер разнес искры, что привело к возгоранию сухостоя в лесу. Площадь, охваченная огнём, составила 1,19 гектаров, — поделились пожарные.
Сейчас по обоим фактам проводятся проверки. Нарушителям грозит ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности в условиях особого режима.