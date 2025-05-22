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Бастрыкин заявил о переизбытке сцен насилия в Сети и на телевидении

Председатель СК РФ отметил, что сложившаяся ситуация является причиной высокого уровня подростковой преступности.

Источник: Аргументы и факты

Телевидение и Сеть содержат переизбыток сцен насилия, и это не должно служить примером для подражания, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

«Это явно не те ориентиры, к которым нужно стремиться», — сказал он в интервью ТАСС.

Председатель ведомства отметил, что сложившаяся ситуация является причиной высокого уровня подростковой преступности. По данным Бастрыкина, в 2024 году преступления совершили 21 тыс. несовершеннолетних.

«Производители кино должны понимать эту взаимосвязь и думать о том, чтобы создавать произведения иного характера, которые, напротив, будут способствовать декриминализации и созидательному мышлению», — добавил глава СК РФ.

Напомним, в апреле Бастрыкин выразил мнение, что нет необходимости в ограничении доступа в Сеть для детей. Вместо этого председатель ведомства предложил организовать работу по созданию интернет-контента, который был бы интересен для несовершеннолетних.