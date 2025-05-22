Бастрыкин заявил о переизбытке сцен насилия в Сети и на телевидении

Телевидение и Сеть содержат переизбыток сцен насилия, и это не должно служить примером для подражания, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.
«Это явно не те ориентиры, к которым нужно стремиться», — сказал он в интервью ТАСС.
Председатель ведомства отметил, что сложившаяся ситуация является причиной высокого уровня подростковой преступности. По данным Бастрыкина, в 2024 году преступления совершили 21 тыс. несовершеннолетних.
«Производители кино должны понимать эту взаимосвязь и думать о том, чтобы создавать произведения иного характера, которые, напротив, будут способствовать декриминализации и созидательному мышлению», — добавил глава СК РФ.
Напомним, в апреле Бастрыкин выразил мнение, что нет необходимости в ограничении доступа в Сеть для детей. Вместо этого председатель ведомства предложил организовать работу по созданию интернет-контента, который был бы интересен для несовершеннолетних.