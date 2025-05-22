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Российские выпускники массово прощаются со школьными туалетами: что происходит

SHOT: российские выпускники массово прощаются со школьными туалетами.

Источник: Комсомольская правда

Российских школах появился необычный выпускной ритуал: старшеклассники в шутку «завещают» туалетные помещения следующим поколениям учеников. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, в TikTok набирают популярность подобные видеоролики.

При этом участники акции сначала совершают торжественный жест — прикладывают руку к сердцу, а затем под ритмичные хиты (включая песни Артура Пирожкова и трек «Сигма бой») торжественно выходят на школьную линейку.

В ходе импровизированного награждения участники флешмоба вручают друг другу шуточные дипломы в различных номинациях, включая «главный смотритель туалетов», «детектив скрытных посещений» и «чемпион по откручиванию дверных ручек». Церемония проходит под одобрительные аплодисменты одноклассников.

Финальным аккордом действа становится торжественная «передача полномочий» по управлению школьными туалетами десятиклассникам — под громкие аплодисменты и зажигательные музыкальные хиты.

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