Российские выпускники массово прощаются со школьными туалетами: что происходит

Российских школах появился необычный выпускной ритуал: старшеклассники в шутку «завещают» туалетные помещения следующим поколениям учеников. Об этом сообщает SHOT.
По информации источника, в TikTok набирают популярность подобные видеоролики.
При этом участники акции сначала совершают торжественный жест — прикладывают руку к сердцу, а затем под ритмичные хиты (включая песни Артура Пирожкова и трек «Сигма бой») торжественно выходят на школьную линейку.
В ходе импровизированного награждения участники флешмоба вручают друг другу шуточные дипломы в различных номинациях, включая «главный смотритель туалетов», «детектив скрытных посещений» и «чемпион по откручиванию дверных ручек». Церемония проходит под одобрительные аплодисменты одноклассников.
Финальным аккордом действа становится торжественная «передача полномочий» по управлению школьными туалетами десятиклассникам — под громкие аплодисменты и зажигательные музыкальные хиты.
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