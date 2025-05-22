В Перми полицейские задержали трех курьеров мошенников

В Перми задержали трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что фигуранты 2007 и 2000 годов рождения нашли нелегальную подработку в интернете. Согласившись заниматься противоправной деятельностью, молодые люди получали в разных районах Перми пакеты с крупными суммами от граждан и отвозили деньги так называемому суперкурьеру. Суперкурьер, 23-летний мужчина, нес наличные в криптообменники, а оттуда средства отправлялись на различные счета в недружественную страну. За проделанную работу в качестве вознаграждения злоумышленники оставляли себе процент от каждой полученной суммы.
Так, в середине мая в дежурную часть полиции в Свердловском районе с заявлением о совершении мошеннических действий обратилась 83-летняя пермячка. Ей позвонил мужчина и сообщил, что от имени пенсионерки систематически поступают деньги в поддержку армии Украины и что скоро в ее квартире будет проводиться обыск. Чтобы сохранить наличные сбережения, пермячке нужно положить деньги на счет в банке. Для этого якобы на помощь к женщине отправлен «курьер», ему необходимо передать деньги.
Пожилая пермячка очень испугалась и точно выполнила инструкции звонившего. Приехавшему молодому человеку она отдала свои сбережения — 300 тысяч рублей. Через некоторое время пенсионерка поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.
Криминальная карьера трех фигурантов оказалась недолгой. Полицейские пресекли их деятельность в кратчайшие сроки.
Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас юношей проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, уже известно о трех фактах мошенничества.