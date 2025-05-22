В Перми полицейские задержали трех курьеров мошенников

Так, в середине мая в дежурную часть полиции в Свердловском районе с заявлением о совершении мошеннических действий обратилась 83-летняя пермячка. Ей позвонил мужчина и сообщил, что от имени пенсионерки систематически поступают деньги в поддержку армии Украины и что скоро в ее квартире будет проводиться обыск. Чтобы сохранить наличные сбережения, пермячке нужно положить деньги на счет в банке. Для этого якобы на помощь к женщине отправлен «курьер», ему необходимо передать деньги.