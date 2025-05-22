Как живут кандасы из Ирана и Китая в Северном Казахстане

В рамках государственной программы «Еңбек» многие семьи переехали в этот северный регион и начали новую главу своей жизни.
Наджиб Казак вернулся на историческую родину из Ирана в 2021 году. Сегодня его семья активно включена в сельскую жизнь.
Получив безвозвратный государственный грант в размере 1,5 млн тенге, он увеличил поголовье своего скота до 30 коров. Кроме того, он занимается выпасом скота в селе.
Его 12-летний старший сын Парсы — верный помощник отца.
Мы уже привыкли к местному климату. Когда только приехали, утром проснулись — на улице снег. Потом пережили и морозы, и бураны. С приходом лета оживились душой и взялись за дело. Этот хлев мы возвели за месяц: кирпич я изготавливал сам, а с постройкой помогли двое родственников.
Пока Наджиб трудится во дворе, его супруга Махтап заботится о детях и ведёт домашнее хозяйство, придавая дому уют и тепло.
Ранее семья жила в портовом городе Бандар-е-Торкман на севере Ирана. Поначалу им было непросто адаптироваться к деревенскому быту и новой среде.
В Иране мы жили неплохо. Это курортный город с активной жизнью. У меня был свой магазин, есть высшее образование. Мы приехали на родину ради будущего наших детей.
У супругов пятеро детей. Младшая дочь Делай появилась на свет уже в Казахстане, в прошлом году. Старшие дети учатся в местной школе на казахском языке и показывают отличные результаты. Родственники семьи остались в Иране — они регулярно созваниваются и поддерживают связь.
Наджиб по профессии — инженер по деревообработке. Это человек, не сломленный трудностями, у него большие планы. В прошлом году он посадил во дворе 40 саженцев яблонь — большинство из них прижились.
Если деревья начнут давать плоды, он намерен возродить в северном регионе давно забытое яблоневое садоводство. Недавно семья приобрела новый автомобиль.
Сосед Наджиба, Кажымукан Утепбергенов, родом из Тараза. Он живёт в этом селе уже почти три года. Сначала приехал сюда по соглашению работать пастухом в соседнем селе.
Ему понравилась природа и он перевёз свою семью. Работал сварщиком, трактористом в местном хозяйстве, а теперь развивает собственное дело.
В этом хлеву держу коров. Ежедневно сдаю по 30 литров молока. В соседнем загоне — овцы. В этом году планирую построить курятник, уже собираю необходимые материалы. Уже первые цыплята вылупились из инкубатора. Спрос на яйца всегда высокий. Планирую довести количество кур до 300.
Рядом живёт ещё одна семья — Алимухаммад Шамаев и Гульназ Жапбар, переселившиеся из Туркестанской области. В этом году Гульназ исполняется 30 лет, она — многодетная мама. Самый младший среди детей Амирхан, родился уже в этом селе.
Семья также прибыла по программе «Еңбек» и занимается разведением скота. У получивших грант в 1,5 млн тенге, супругов сейчас пять дойных коров. Ежедневно сдают 35 литров молока, что приносит стабильный доход. Кроме того, они купили телят симментальской, аулиекольской и ангусской пород. Их заветная мечта — открыть собственную ферму.
Тохтарбек Алашбек уже второй год живёт на своей исторической родине, куда он переехал из Китая. Он вместе с супругой стремится не только обустроиться на новом месте, но и возродить национальные традиции.
Его супруга Багила Махмуд занимается переработкой молока. Каждый день она готовит сливки и масло, заквашивает айран по старинному рецепту своей матери, сушит курт из простокваши. Вся продукция пользуется стабильным спросом у местных жителей. В ближайшем будущем семья планирует начать производство кумыса из молока кобыл.
Сегодня в сельском хозяйстве лошадей постепенно заменяют мотоциклы и машины, но животные по-прежнему пасутся на вольном выпасе.
Тохтарбек заботится не только о своём скоте, но и помогает соседям. Сейчас у него 20 коров, около 10 лошадей и 100 овец. Всё это является результатом почти двухлетнего упорного труда.
Скоро на берегу Есиля установлю три юрты и привяжу кобыл. Хочу привезти верблюда, чтобы производить шубат. Планирую развивать экотуризм. В прошлом году поставил одну юрту — отдыхающие не уходили, место пользовалось огромным спросом. Здесь земля плодородная, маслянистая. В Китае невозможно было заниматься хозяйством — не было земли, а корма стоили в разы дороже. Здесь же государство оказывает поддержку. Говорят, на развитие дела можно получить грант до 5 миллионов тенге. Попробую подать заявку.
Село, где живёт семья, расположено вдоль крупной трассы и обеспечено всей необходимой инфраструктурой: здесь работают дом культуры, детский сад, школа-интернат на 250 мест, фельдшерско-акушерский пункт, отделение полиции, мельница, пекарня, три кафе, две гостиницы, десять магазинов и мечеть. Население — около 1 300 человек.
Далабай Кабдуалиев — ещё один человек, который оставил комфорт городской жизни ради села. Ранее он возглавлял один из отделов в государственной структуре, а полтора года назад был назначен акимом Николаевского сельского округа.
С первых же дней работы на новом посту он столкнулся с серьёзным испытанием: в прошлом году во время масштабного паводка ему удалось спасти жителей и скот одной из улиц. Он сутками боролся со стихией, стоя по пояс в воде. За самоотверженность и мужество Кабдуалиев был награждён орденом «Құрмет».
В этом году мы планируем отремонтировать внутрисельские дороги. В прошлом году отремонтировали ФАП на сумму 50 миллионов тенге, построили культурный центр за 107 миллионов. Проведена чистая питьевая вода, 270 домов уже подключены к центральному водоснабжению. До областного центра ходит автобус. Сейчас за 188 миллионов тенге идёт капитальный ремонт школы. Местные хозяйства также активно помогают.
Судьбы этих семей переплелись в одном селе. Кто-то приехал из других регионов страны, кто-то — из-за рубежа. Несмотря на разные истории, всех объединяют трудолюбие, любовь к семье и уверенность в будущем.
По данным Центра трудовой мобильности Северо-Казахстанской области, с 2016 года в регион переселились 17 204 человека из трудоизбыточных регионов, из них 1 093 — этнические казахи (кандасы).
Основные страны, откуда прибыли переселенцы: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Иран, Китай и Россия.
В 2024 году в область переехали 710 семей (2 340 человек), а также 105 семей кандасов (207 человек).
В 2025 году регион планирует принять 2 969 переселенцев и 175 этнических казахов из-за рубежа.