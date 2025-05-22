Как живут кандасы из Ирана и Китая в Северном Казахстане

Скоро на берегу Есиля установлю три юрты и привяжу кобыл. Хочу привезти верблюда, чтобы производить шубат. Планирую развивать экотуризм. В прошлом году поставил одну юрту — отдыхающие не уходили, место пользовалось огромным спросом. Здесь земля плодородная, маслянистая. В Китае невозможно было заниматься хозяйством — не было земли, а корма стоили в разы дороже. Здесь же государство оказывает поддержку. Говорят, на развитие дела можно получить грант до 5 миллионов тенге. Попробую подать заявку.