В Тайшете установили шесть мусорных площадок

В этом году городская инфраструктура Тайшета пополнилась шестью новыми контейнерными площадками для сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Современные конструкции появились в разных районах города, включая улицы 10-й Сельхоз, Транспортную и Целинную.
— Все площадки обшиты серым профлистом, предусмотрено отдельное место для складирования крупногабаритного мусора, — пояснили в администрации.
При их обустройстве использовались передовые технологии: прочные железобетонные основания из песчано-гравийной подложки, а на проблемных участках дополнительно установили дренажные системы.
Подрядные работы обошлись в 1,6 миллиона рублей. Новые площадки соответствуют всем современным требованиям к организации мест временного накопления отходов и призваны улучшить экологическую обстановку в городе.