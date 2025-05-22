В Тайшете установили шесть мусорных площадок

В этом году городская инфраструктура Тайшета пополнилась шестью новыми контейнерными площадками для сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Современные конструкции появились в разных районах города, включая улицы 10-й Сельхоз, Транспортную и Целинную.