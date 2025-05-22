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В Тайшете установили шесть мусорных площадок

Работы обошлись в 1,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В этом году городская инфраструктура Тайшета пополнилась шестью новыми контейнерными площадками для сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Современные конструкции появились в разных районах города, включая улицы 10-й Сельхоз, Транспортную и Целинную.

— Все площадки обшиты серым профлистом, предусмотрено отдельное место для складирования крупногабаритного мусора, — пояснили в администрации.

При их обустройстве использовались передовые технологии: прочные железобетонные основания из песчано-гравийной подложки, а на проблемных участках дополнительно установили дренажные системы.

Подрядные работы обошлись в 1,6 миллиона рублей. Новые площадки соответствуют всем современным требованиям к организации мест временного накопления отходов и призваны улучшить экологическую обстановку в городе.