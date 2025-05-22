Редкий Тянь-Шаньский медведь снова замечен в заповеднике

Уникальные кадры с участием краснокнижного животного были сделаны фотоловушкой, установленной ещё в конце апреля. Это очередное подтверждение того, что популяция Тянь-Шаньского бурого медведя, несмотря на уязвимый статус, постепенно восстанавливается. По данным специалистов, численность этих хищников в пределах национального парка в последние годы демонстрирует стабильный рост.
Тянь-Шаньский бурый медведь включён в Красную книгу Казахстана и является одним из символов биоразнообразия горных экосистем страны. Эти медведи — редкие, скрытные и мощные обитатели труднодоступных горных районов.
Вместе с тем, представители Комитета призвали посетителей парка к осторожности.
В связи с этим сотрудники национального парка предупреждают посетителей о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с медведями и избегать любых действий, которые могут беспокоить животное.