Редкий Тянь-Шаньский медведь снова замечен в заповеднике

Уникальные кадры с участием краснокнижного животного были сделаны фотоловушкой, установленной ещё в конце апреля. Это очередное подтверждение того, что популяция Тянь-Шаньского бурого медведя, несмотря на уязвимый статус, постепенно восстанавливается. По данным специалистов, численность этих хищников в пределах национального парка в последние годы демонстрирует стабильный рост.