«Недопустимое преступление»: Ким Чен Ын пришел в ярость после провала спуска нового эсминца

Эсминец водоизмещением пять тысяч тонн не смог правильно сойти на воду из-за ошибок в управлении процессом. По данным агентства, тележка, перемещавшая корабль, двигалась неравномерно, что привело к преждевременному сходу кормовой части со стапеля. В результате судно наткнулось на препятствие, повредило днище и потеряло равновесие, а носовая часть так и не сошла в воду.