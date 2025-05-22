«Недопустимое преступление»: Ким Чен Ын пришел в ярость после провала спуска нового эсминца

Во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) произошла авария, свидетелем которой стал лидер страны Ким Чен Ын. Инцидент случился 21 мая в Чхонджине, о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Эсминец водоизмещением пять тысяч тонн не смог правильно сойти на воду из-за ошибок в управлении процессом. По данным агентства, тележка, перемещавшая корабль, двигалась неравномерно, что привело к преждевременному сходу кормовой части со стапеля. В результате судно наткнулось на препятствие, повредило днище и потеряло равновесие, а носовая часть так и не сошла в воду.
Ким Чен Ын, наблюдавший за происходящим, назвал аварию недопустимой и потребовал восстановить корабль к июньскому пленуму ЦК партии. Он подчеркнул, что этот инцидент затрагивает авторитет государства.
«Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом», — говорится в сообщении.
Также лидер КНДР указал на необходимость разобрать ошибки «безответственных руководящих работников», виновных в инциденте. На пленуме серьезный разговор ожидает представителей оборонной промышленности, проектных институтов и судостроительной верфи.
Прежде Ким Чен Ын руководил боевыми учениями северокорейских бойцов авиаотрядов ВВС. В ходе учений солдаты отработали задачи по противовоздушной обороне. Как отмечается, боевые испытания были нацелены на улучшение навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных войск и подразделений РЭБ. Бойцы отработали, в том числе, приемы обнаружения и уничтожения БПЛА.
Помимо прочего военные Северной Кореи провели испытание зенитно-ракетной системы новейшего образца. На испытательном пуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейскому лидеру продемонстрировали поражение условной воздушной цели на небольшой высоте над водой.
Генеральный штаб Корейской народной армии еще год назад отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения и войсковые части выполнения важных задач.