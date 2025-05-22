Названа примерная дата и место новых переговоров России и Украины

Стало известно, когда может пройти очередной раунд российско-украинских переговоров о мирном урегулировании конфликта. По предварительным данным, он может состояться в середине июня 2025 года. Местом проведения нового раунда переговоров может стать Ватикан, информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Сообщается, что на данный этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в присутствии американских представителей, в частности, исполняющего обязанности помощника Трампа по нацбезопасности Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
Многие называют Ватикан одной из наиболее универсальных площадок для переговоров, и вот почему.
Тем временем Зеленский заявил, что Украина готова к новому раунду переговоров с Россией.
Однако по-прежнему остается открытым вопрос о том, может ли Украина направить на переговоры представителя, правомочного подписать возможный меморандум. Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что проблема нелегитимности украинской власти создает трудности для подписания каких-либо договоренностей.