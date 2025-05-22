Названа примерная дата и место новых переговоров России и Украины

Стало известно, когда может пройти очередной раунд российско-украинских переговоров о мирном урегулировании конфликта. По предварительным данным, он может состояться в середине июня 2025 года. Местом проведения нового раунда переговоров может стать Ватикан, информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).