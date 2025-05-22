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На омских поставщиков битума завели дело — их подозревают в кортельном сговоре

Омский УФАС заподозрил в антиконкурентном соглашении четыре организации.

Источник: Комсомольская правда

Омский УФАС заподозрил поставщиков битума в кортельном сговоре, ограничивающем конкурентов на товарном рынке. Дело о нарушении закона о защите конкуренции заведено на БУ «Горьковское ДРСУ», ООО «Трансспецстрой», ООО «Дорснаб» и ООО «Диамант и К».

Как установили в ведомстве, в 2023 и 2024 годах участники антиконкурентного соглашения заключили договоры поставок битума без проведения конкурентных процедур.

Кроме того, БУ «Горьковское ДРСУ» УФАС подозревает в намеренном занижении стоимости битума при проведении закупок. Из-за этого участники на торги не заявились и все они признаны не состоявшимися.

Если вина организаций будет установлена, им грозит штраф.