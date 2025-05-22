Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки, в его работе примут участие представители 76 стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Конгресс пройдет 22−23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств — участников СНГ.
«Конгресс действительно получается представительным. И он закрепляет свой статус главной международной экологической площадки в российском календаре событий сейчас и, уверена, на долгую перспективу. Обращает на себя внимание не только очень широкое, но, главное, очень качественное международное представительство», — сказала спикер СФ в интервью «Российской газете».
По словам Матвиенко, к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций — представители национальных профильных министерств, парламентов, на уровне спикеров и вице-спикеров, научного сообщества, деловых и общественных кругов. «Особенно активное участие в конгрессе примут наши друзья из государств мирового большинства, Глобального Юга, БРИКС, СНГ», — добавила она.
По мнению законодателя, это говорит о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности текущей ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. «Невский конгресс это подтверждает. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом», — уверена политик.
«Что касается ожиданий от одиннадцатого форума — мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, “разглобализации”, регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания», — заключила парламентарий.