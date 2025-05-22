Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран

«Что касается ожиданий от одиннадцатого форума — мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, “разглобализации”, регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания», — заключила парламентарий.