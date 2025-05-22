Аллерголог рассказала, как пережить сезон цветения

Те, у кого аллергия на цветения, стараются лишний раз не выходить на улицу. Но многие путают сезонную аллергию с простудой (поллиноз). Особую опасность заболевание представляет для детей, пожилых людей и аллергенов. Как сообщается на сайте Инфо24, если состояние не контролировать, то может развиться бронхиальная астма.
Поллиноз (сезонный аллергический ринит) — это реакция иммунитета на пыльцу растений. Состояние проявляется от чихания и зуда в носу до слезоточивости, отёков глаз, першения в горле. Механизм возникновения связан с попаданием мелкий частиц пыльцы в дыхательные пути, — рассказала врач-аллерголог Красногорской больницы Надежда Пиговаева.
Для облегчения состояния в период цветения специалист рекомендует проверять пыльцевой прогноз — обычно его публикуют на сайтах прогнозов погоды. Если есть предупреждение о том, что сейчас активно цветут определенные растения, то меньше находиться на улице. Чтобы пыльца меньше попадала в глаза, рекомендуют носить солнцезащитные очки. Установите дома москитные сетки на окна и воздухоочистители. А после прогулки врач рекомендует промывать нос солевыми растворами.