Аллерголог рассказала, как пережить сезон цветения

Для облегчения состояния в период цветения специалист рекомендует проверять пыльцевой прогноз — обычно его публикуют на сайтах прогнозов погоды. Если есть предупреждение о том, что сейчас активно цветут определенные растения, то меньше находиться на улице. Чтобы пыльца меньше попадала в глаза, рекомендуют носить солнцезащитные очки. Установите дома москитные сетки на окна и воздухоочистители. А после прогулки врач рекомендует промывать нос солевыми растворами.