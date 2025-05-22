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Грозы и ливни ожидаются в некоторых районах Беларуси в четверг

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Грозы прогремят в отдельных районах Беларуси в четверг, днем местами по северо-западу пройдут сильные дожди, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Днем местами по северо-западу возможны сильные дожди. Ветер южный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +21…+26°С, в северо-западных районах +18…+20°С.

В Минске в четверг будет переменная облачность, местами по городу пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%, также возможна гроза. Ветер южный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни снижают видимость и затрудняют движения транспорта вплоть до его полной остановки.

Сильные дожди также могут привести к блокировке людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте, они также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Народные приметы на 22 мая

22 мая в народном календаре отмечается день Николы Вешнего (Николы Теплого) — праздник, посвященный памяти святителя Николая Чудотворца.

Название «Никола Вешний» связано с приходом тепла и окончательным пробуждением природы. В этот день часто устанавливалась стабильно теплая погода, поэтому крестьяне начинали активные полевые работы. В народе верили, что после Николы Вешнего можно не бояться ночных заморозков — «Пришел Никола — жди тепла».

Народные приметы:

  • если утро дождливое — лето будет грибным и урожайным;
  • лягушки громко квакают — к скорому теплу и ясным дням;
  • зацвела ольха — пора сеять гречиху;
  • туман утром — жди грозы днем;
  • если на Николу Вешнего тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых;
  • гром гремит — к долгому ненастью;
  • ветер с юга — лето будет жарким и засушливым.