Грозы и ливни ожидаются в некоторых районах Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Днем местами по северо-западу возможны сильные дожди. Ветер южный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +21…+26°С, в северо-западных районах +18…+20°С.
В Минске в четверг будет переменная облачность, местами по городу пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%, также возможна гроза. Ветер южный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни снижают видимость и затрудняют движения транспорта вплоть до его полной остановки.
Сильные дожди также могут привести к блокировке людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте, они также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
Народные приметы на 22 мая
22 мая в народном календаре отмечается день Николы Вешнего (Николы Теплого) — праздник, посвященный памяти святителя Николая Чудотворца.
Название «Никола Вешний» связано с приходом тепла и окончательным пробуждением природы. В этот день часто устанавливалась стабильно теплая погода, поэтому крестьяне начинали активные полевые работы. В народе верили, что после Николы Вешнего можно не бояться ночных заморозков — «Пришел Никола — жди тепла».
Народные приметы:
- если утро дождливое — лето будет грибным и урожайным;
- лягушки громко квакают — к скорому теплу и ясным дням;
- зацвела ольха — пора сеять гречиху;
- туман утром — жди грозы днем;
- если на Николу Вешнего тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых;
- гром гремит — к долгому ненастью;
- ветер с юга — лето будет жарким и засушливым.