Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками

Генерал-полковника Андрея Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками России. Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов вручил военному штандарт и представил личному составу.
— (…) это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. (…) Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности, — добавил Белоусов.
Раньше Мордвичев командовал группировкой войск «Центр». Благодаря опытному командованию ВС РФ освободили Авдеевку, передает «Красная звезда».
20 мая экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов был назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. До этого президент России Владимир Путин назначил на пост главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, который после этого практически сраху уволил сразу трех сотрудников госкорпорации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже сообщил, что смена главы Роскосмоса связана с ротацией, претензий к самому Борисову не было.