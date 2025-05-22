Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками

20 мая экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов был назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. До этого президент России Владимир Путин назначил на пост главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, который после этого практически сраху уволил сразу трех сотрудников госкорпорации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже сообщил, что смена главы Роскосмоса связана с ротацией, претензий к самому Борисову не было.