В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Российские парламентарии в текущем году планируют принять шесть серьезных законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
XI Невский международный экологический конгресс пройдет 22−23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
«Многое из того, что было прописано в резолюции прошлого — десятого — конгресса уже реализуется на практике. Сейчас, например, вводим цифровизацию в систему эко-мониторинга, началась реализация лесоклиматических проектов, продолжается совершенствование законодательства в сферах обращения с отходами производства и потребления, с медицинскими отходами, приняты соответствующие федеральные законы», — сказала она в интервью «Российской газете», посвященном открытию Невского экологического конгресса.
Матвиенко отметила, что пройденный за два года путь она оценивает положительно, и вклад в него Невского конгресса считает очень весомым и значимым. «Как председатель Совета Федерации, могу судить даже по тем направлениям, которые курирует наша палата: мы везде значительно продвинулись. Это и оздоровление Волги и Дона, и проекты экопросвещения, и адаптация к изменениям климата в различных отраслях экономики, и многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО», — уточнила она.
Политик подчеркнула, что все эти процессы требуют времени на решение и контроля. «Работаем в тесной связке с правительством, с надзорными органами», — сказала спикер СФ.
Говоря о влиянии конгресса на экологическую сферу РФ, Матвиенко отметила, что Россия стала демонстрировать все более системный, более комплексный и последовательный подход к решению экологических проблем, обозначаемых в итоговых резолюциях. «Мы наблюдаем большую сопряженность отечественной экополитики с мировыми глобальными трендами», — сказала сенатор.
Она также подчеркнула, что экология — это та тема, результатов в которой можно достигать только усилиями всего общества. «Это не может быть заботой отдельных служб или ведомств. Каждый россиянин должен перестроить менталитет и приложить усилия для решения экологических проблем», — заключила Матвиенко.