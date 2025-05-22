В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО

Матвиенко отметила, что пройденный за два года путь она оценивает положительно, и вклад в него Невского конгресса считает очень весомым и значимым. «Как председатель Совета Федерации, могу судить даже по тем направлениям, которые курирует наша палата: мы везде значительно продвинулись. Это и оздоровление Волги и Дона, и проекты экопросвещения, и адаптация к изменениям климата в различных отраслях экономики, и многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО», — уточнила она.