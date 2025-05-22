МАРТ заинтересовался ценами на яйца и рекомендовал снизить торговые надбавки. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного развития и торговли.
В сообщении говорится, что в среду, 21 мая, в ведомстве была проведена рабочая встреча в целях обеспечения стабильных поставок в торговые объекты плодоовощной продукции, ягод, фруктов, а также куриных яиц. На встрече присутствовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, а также крупнейших торговых сетей и импортеры.
В пресс-службе обратили внимание, что на указанной встрече также был рассмотрен вопрос, касающийся продажи куриных яиц. Уточняется, что МАРТ рекомендовал торговым организациям снизить торговые надбавки на яйца, обеспечить широкий ассортимент продаваемой продукции.
Вместе с тем производителям советуют проводить акционные мероприятия, делая акцент на потребителя. В ведомстве уточнили, что по результатам рабочей встречи был выработан ряд конкретных мер. Кроме того, были даны соответствующие поручения Минсельхозпроду, Мингорисполкому, облисполкомам, торговым сетям и импортерам, касающиеся недопущения сбоев на потребительском рынке, уменьшения объемов реализации продукции белорусских производителей.
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