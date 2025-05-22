МАРТ заинтересовался ценами на яйца и рекомендовал снизить торговые надбавки

В сообщении говорится, что в среду, 21 мая, в ведомстве была проведена рабочая встреча в целях обеспечения стабильных поставок в торговые объекты плодоовощной продукции, ягод, фруктов, а также куриных яиц. На встрече присутствовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, а также крупнейших торговых сетей и импортеры.