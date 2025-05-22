Эксперты рассказали, как самарские пчелы пережили температурные качели

Сообщается, что в различных регионах страны из-за неблагоприятных погодных условий зимой погибли около четверти всех пчел. Издание sovainfo.ru узнало мнение специалистов по ситуации в Самарской области.
Весна наступила стремительно: ранний приход тепла пробудил растения и насекомых раньше обычного. Пчёлы начали активный сбор нектара быстрее, чем обычно.
Местная пчеловод Татьяна Родионова сообщила, что её ферма пережила зиму неплохо, потери невелики, хотя прошлый год был тяжёлым из-за позднего размножения пчёл.
Тем не менее возникла новая угроза — массовое появление весной другого вида насекомых, толстоножки, которая конкурирует с пчёлами за пищу. Сейчас, по словам Татьяны, трудно оценить влияние этого фактора на урожай мёда.
Биолог Наталья Земскова подтвердила, что местные пчеловоды столкнулись с серьёзными проблемами из-за необычно тёплой зимы и резких температурных колебаний. Однако пока медоносный сезон выглядит достаточно стабильно.
Земскова также выразила беспокойство относительно массового ввоза пчел южной породы, поскольку их гибриды хуже переносят холода и наносят ущерб местным популяциям.
При этом другим регионам повезло меньше: в Новосибирской области выжила лишь половина пчелиных семей.
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