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В Британии назвали последним шансом для Украины и Запада переговоры с Россией: Медведев об этом не шутил

Аналитик Меркурис призвал воспринимать всерьез слова Медведева об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Заявление замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нынешних переговорах с Украиной нужно рассматривать всерьез. Об этом на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт напомнил слова российского политика о том, что для Незалежной нынешние переговоры — последний шанс на мир. И в случае их срыва Киев ждет только капитуляция.

«Запад и Киев должен серьезно отнестись к этому», — посоветовал Меркурис.

Причем, аналитик подчеркнул, что Дмитрий Медведев не ставил ультиматумов и не угрожал. Он только в последний раз предупредил оппонентов, и в первую очередь Запад.

«Зеленский и киевский режим пока что видится как недоговороспособная сторона. Возможно, он сказал это слишком жестко, но зато все поняли смысл», — заключил Меркурис.

Ранее сообщалось, что киевский режим неудовлетворён составом переговорной группы из 12 человек, которую Зеленский утвердил на переговоры с Россией 16 мая 2025 года в Стамбуле. Поэтому Украина планирует изменить состав своей переговорной группы.

Между тем, в МИД России напомнили, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права подписывать договоренности. Российские дипломаты назвали, кто может поставить подпись под документами.