Пермяков приглашают высказаться о качестве работы образовательных организаций

Пермяки могут поделиться своим мнением и ответить на вопросы об условиях осуществления образовательной деятельности. Например, какие информационные ресурсы горожане используют для поиска информации о деятельности пермских образовательных организаций, насколько эта информация доступна и актуальна, довольны ли опрашиваемые бытовыми условиями, вежливостью работников, организацией работы в учреждениях образования, какие есть предложения по улучшению условий осуществления образовательной деятельности.