Пермяков приглашают высказаться о качестве работы образовательных организаций

На портале «Госуслуги» проводится опрос, посвященный оценке качества работы образовательных организаций.
Пермяки могут поделиться своим мнением и ответить на вопросы об условиях осуществления образовательной деятельности. Например, какие информационные ресурсы горожане используют для поиска информации о деятельности пермских образовательных организаций, насколько эта информация доступна и актуальна, довольны ли опрашиваемые бытовыми условиями, вежливостью работников, организацией работы в учреждениях образования, какие есть предложения по улучшению условий осуществления образовательной деятельности.
Проголосовать можно до 3 июня на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».