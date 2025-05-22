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Пермяков приглашают высказаться о качестве работы образовательных организаций

На портале «Госуслуги» проводится опрос, посвященный оценке качества работы образовательных организаций.

На портале «Госуслуги» проводится опрос, посвященный оценке качества работы образовательных организаций.

Пермяки могут поделиться своим мнением и ответить на вопросы об условиях осуществления образовательной деятельности. Например, какие информационные ресурсы горожане используют для поиска информации о деятельности пермских образовательных организаций, насколько эта информация доступна и актуальна, довольны ли опрашиваемые бытовыми условиями, вежливостью работников, организацией работы в учреждениях образования, какие есть предложения по улучшению условий осуществления образовательной деятельности.

Проголосовать можно до 3 июня на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».