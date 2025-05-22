Диетолог рассказала о неожиданных свойствах клубники

Врач-диетолог назвала фрукты, которые летом будут особенно полезны для здоровья. Среди них клубника, манго и слива. Их стоит включить в рацион для укрепления иммунитета. Как сообщили в Инфо24, в красной ягоде есть витамин С, но из-за высокого уровня аллергенности ее нужно есть не более 600 граммов в день.
Клубника — природное антивозрастное средство. За счёт биофлавоноидов, которые в ней содержатся, приём ягод замедляет процесс старения. В то же время продукт предотвращает риск развития онкологических недугов, — сообщает врач-диетолог Елена Соломатина.
Также посвятили внимание сливе. В ней содержится пектин и клетчатка. Плод очищает организм от токсинов и тяжёлых металлов. В список попал и экзотический фрукт — манго. Оно нормализует работу желудка, улучшает обменные процессы и укрепляет сердечную мышцу.
Ранее КП-Иркутск рассказала, на какие продукты в регионе выросла цена.