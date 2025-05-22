Диетолог рассказала о неожиданных свойствах клубники

Врач-диетолог назвала фрукты, которые летом будут особенно полезны для здоровья. Среди них клубника, манго и слива. Их стоит включить в рацион для укрепления иммунитета. Как сообщили в Инфо24, в красной ягоде есть витамин С, но из-за высокого уровня аллергенности ее нужно есть не более 600 граммов в день.