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Алаудинов: Солдаты ВСУ могут встать в один строй с бойцами ВС России

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к российским силам.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к российским силам.

Он подчеркнул, что всегда стремился к сохранению жизней солдат Вооруженных сил Украины, называя их братьями, которых, по его словам, нужно «вернуть обратно» и «разбудить».

— И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля, — приводит слова командира «Ахмата» РИА Новости.

Алаудинов также рассказал, что неизвестные написали девиз спецназа «Ахмат» в центре украинских Сум. По его словам, сделанная красной краской надпись «Ахмат — сила!» появилась на альтанке, которая находится на Покровской площади.

21 мая Алаудинов заявил, что практически все подразделения Вооруженных сил Украины, направленные на штурм села Гуево в Курской области, были уничтожены российскими военными.